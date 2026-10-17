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Anasayfa TFF 2. Lig Gebzespor zirveye göz dikti

Gebzespor zirveye göz dikti

2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Güzide Gebzespor, Erbaaspor'u 2-1 yenerek zirve yolunda iddiasını ortaya koydu. 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlikle hedefine emin adımlarla ilerleyen ve 12 puanla 4. sırada yer alan morbeyazlılarda teknik direktör Besim Durmuş, yarın Menemen deplasmanı öncesinde umut dağıttı. Başarılı çalıştırıcı, "Henüz çok erken bir dönemde olsak da bu takım, ligin son maçının son düdüğüne kadar mücadele edecek. Sizlere söz veriyorum" dedi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Gebzespor zirveye göz dikti
2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Güzide Gebzespor, Erbaaspor'u 2-1 yenerek zirve yolunda iddiasını ortaya koydu. 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlikle hedefine emin adımlarla ilerleyen ve 12 puanla 4. sırada yer alan morbeyazlılarda teknik direktör Besim Durmuş, yarın Menemen deplasmanı öncesinde umut dağıttı. Başarılı çalıştırıcı, "Henüz çok erken bir dönemde olsak da bu takım, ligin son maçının son düdüğüne kadar mücadele edecek. Sizlere söz veriyorum" dedi.
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