Mustafa Ceviz kötü başladı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırıp eski çalıştırıcısı Mustafa Ceviz'i takımın başına getiren Fethiyespor, ilk maçta aradığını bulamadı.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırıp eski çalıştırıcısı Mustafa Ceviz'i takımın başına getiren Fethiyespor, ilk maçta aradığını bulamadı. İnegölspor deplasmanından puansız ayrılan Fethiyespor, Ceviz ile ilk maçında rakibine 2-1 yenilerek alt sıralarda kaldı.