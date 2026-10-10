Ceviz imzaladı

2'inci Lig Beyaz Grup temsilcisi Fethiyespor, yollarını ayırdığı teknik direktör Sait Karafırtınalar’ın yerini eski çalıştırıcısıyla doldurdu.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
2'inci Lig Beyaz Grup temsilcisi Fethiyespor, yollarını ayırdığı teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın yerini eski çalıştırıcısıyla doldurdu. Lacivert-beyazlılar, takımı daha önce 2005-06, 2007-08, 2009- 10, 2012-13 ve 2019-20 sezonlarında da çalıştıran deneyimli teknik adam Mustafa Ceviz ile sözleşme imzaladı.