Kadro dışı krizi

2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Menemen FK'da sürpriz bir karar alındı. İzmir temsilcisinde takımın önemli oyuncularından Seçim Can Koç, Onur Akdeniz ve Eyüp Poyraz dün kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı kararlarını Menemen FK yönetiminin aldığı belirtildi. Sözkonusu 3 futbolcuya kadro dışı kararlarının dün itibarıyla iletildiği dile getirildi.
