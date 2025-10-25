Bursaspor seri peşinde

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son iki maçta Menemen FK ve Aksaray Belediyespor'u mağlup ederek moral bulan Bursaspor, TFF 2. Lig'de üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. Yeşil-beyazlılar, TFF 2. Lig'in 10. haftasında 10. haftada Muş Spor'u konuk edecek. Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde çıkış yakalayan ekip, taraftarı önünde galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Önümüzdeki hafta da evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u ağırlayacak Bursaspor, Bursa'daki üst üste iki maçtan maksimum puan alarak taraftarına sevinci yaşatmayı amaçlıyor.