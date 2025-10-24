Elazığ hak ediyor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor'un Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, takımının hem fiziksel hem de psikolojik olarak gelişim kaydettiğini söyledi. Sarıgül, "3 maçta 9 puan sadece skor değil aynı zamanda kazanılmış bir öz güvendir. Elazığ bu başarıyı hak ediyor" dedi.
