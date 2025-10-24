CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 2. Lig Elazığ hak ediyor

Elazığ hak ediyor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor'un Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, takımının hem fiziksel hem de psikolojik olarak gelişim kaydettiğini söyledi. Sarıgül, "3 maçta 9 puan sadece skor değil aynı zamanda kazanılmış bir öz güvendir. Elazığ bu başarıyı hak ediyor" dedi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Elazığ hak ediyor
Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor'un Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, takımının hem fiziksel hem de psikolojik olarak gelişim kaydettiğini söyledi. Sarıgül, "3 maçta 9 puan sadece skor değil aynı zamanda kazanılmış bir öz güvendir. Elazığ bu başarıyı hak ediyor" dedi.
