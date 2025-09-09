CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 2. Lig Altınordu dipte kaldı

Altınordu dipte kaldı

Geçen sezon Play-Off yarı finalde elenen Altınordu bu sezon kadrosunda yaşadığı kayıplar sonrası umut vermedi. Ege ekibi ligde son sıraya geriledi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Altınordu dipte kaldı

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda İskenderunspor'a 4-0 (D) yenilerek düşme hattına giren Altınordu dün konuk ettiği 24Erzincanspor'a tek golle boyun eğerek son sıraya geriledi.

Oynadığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi kalesinde 6 gol görürken, 1 gol atabildi. Altyapısından yetişen genç futbolcularla mücadele eden kırmızı-lacivertliler taraftarını üzdü. Özellikle golcü takviyesi yapmak istiyen yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

