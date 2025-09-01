Soma yine 90’da yıkıldı

2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşan Somaspor, 1-0 önde olduğu mücadeleden 90+1. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Soma ligin ilk maçında da 90. dakikada yediği golle evinde Gebze'ye 2-1 mağlup oldu.
2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşan Somaspor, 1-0 önde olduğu mücadeleden 90+1. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Soma ligin ilk maçında da 90. dakikada yediği golle evinde Gebze'ye 2-1 mağlup oldu.