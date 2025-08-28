Bursaspor’da Muhammet şov

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen Bursaspor, deplasmanda 8-0'lık Y.Malatya galibiyetiyle sezona müthiş başladı. Bursaspor kaptanı Muhammet Demir de 11 yıl sonra bir ilki yaşadı. Y.Malatya ağlarını iki kez sarsan 33 yaşındaki yıldız forvet, Gaziantepspor forması giydiği 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez ligin ilk maçında iki gol birden atma başarısı gösterdi.