CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Timsah havaya girdi

Timsah havaya girdi

Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 8-0 mağlup eden yeşil-beyazlı takım sezona müthiş başlangıç yaptı... Timsah’ta tek hedef 1. Lig vizesi almak

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Timsah havaya girdi

Nesine 2. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 8-0'lık skorla deviren Bursaspor'da yüzler gülüyor. 1. Lig parolasıyla sezona başlayan yeşilbeyazlılar averajla zirveye kuruldu. Özellikle Süper Lig deneyimi olan Muhammet Demir ve Ertuğrul Ersoy'un başarılı oyunlarını iki golle süslemesi camiada büyük sevinç yarattı. Timsah 30 Ağustos Cumartesi günü 1461 Trabzon'u konuk edecek. Öte yandan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Yeni Malatyaspor maçındaki sansasyonel skorun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Enes Çelik, "Sezona iyi bir başlangıç yapan hocamızı, teknik ekibimizi ve futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bizleri yalnız bırakmayıp kilometrelerce yol gelen taraftarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel başlangıcı aynı güzellikte tamamlayacağız. Yolun sonu güzel olacak. Biz buna inanıyoruz" dedi.

3 FUTBOLCUDAN DUBLE GELDİ

Yeni Malatyaspor karşısında tarihi galibiyete imza atan Bursaspor'da tam 5 futbolcu skora katkıda bulundu. Kaptan Muhammed Demir, deneyimli savunmacı Ertuğrul Ersoy ve yeni transfer Sertaç Çam 2'şer kez ağları sarsarak duble yaptı. Diğer sayılar ise Tunahan ve İlhan Depe'den geldi.

F.Bahçe'ye Ekvadorlu kanat!
F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
DİĞER
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz mesajı! ''Ya satılmalı ya zam yapılmalı''
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
F.Bahçe'nin Zinchenko aşkı sürüyor!
Yönetimden Benfica maçı için dev prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi 07:16
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:50
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:46
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:46
Daha Eski
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:37
Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! 23:31
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... 23:31
Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! 23:31