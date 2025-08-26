Timsah havaya girdi

Nesine 2. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 8-0'lık skorla deviren Bursaspor'da yüzler gülüyor. 1. Lig parolasıyla sezona başlayan yeşilbeyazlılar averajla zirveye kuruldu. Özellikle Süper Lig deneyimi olan Muhammet Demir ve Ertuğrul Ersoy'un başarılı oyunlarını iki golle süslemesi camiada büyük sevinç yarattı. Timsah 30 Ağustos Cumartesi günü 1461 Trabzon'u konuk edecek. Öte yandan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Yeni Malatyaspor maçındaki sansasyonel skorun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Enes Çelik, "Sezona iyi bir başlangıç yapan hocamızı, teknik ekibimizi ve futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bizleri yalnız bırakmayıp kilometrelerce yol gelen taraftarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel başlangıcı aynı güzellikte tamamlayacağız. Yolun sonu güzel olacak. Biz buna inanıyoruz" dedi.

3 FUTBOLCUDAN DUBLE GELDİ

Yeni Malatyaspor karşısında tarihi galibiyete imza atan Bursaspor'da tam 5 futbolcu skora katkıda bulundu. Kaptan Muhammed Demir, deneyimli savunmacı Ertuğrul Ersoy ve yeni transfer Sertaç Çam 2'şer kez ağları sarsarak duble yaptı. Diğer sayılar ise Tunahan ve İlhan Depe'den geldi.