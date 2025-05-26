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Haberler TFF 2. Lig Batman Petrolspor-Altınordu MAÇI CANLI İZLE | Batman Petrolspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Batman Petrolspor-Altınordu MAÇI CANLI İZLE | Batman Petrolspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Batman Petrolspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. 1. Lig'e yükselmek için kıyasıya rekabetin devam ettiği haftada iki takım da kazanan taraf olmayı amaçlıyor. İki maç usulüne göre oynanacak turun ilk maçını 1-0 kazanan Batman ekibi, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Batman Petrolspor, iç saha avantajını kullanarak skor üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Altınordu ise rövanş maçında turu geçen taraf olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Batman Petrolspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 10:05
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Batman Petrolspor-Altınordu MAÇI CANLI İZLE | Batman Petrolspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Batman Petrolspor-Altınordu maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Batman Petrolspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. 1. Lig'e yükselmek için mücadele etmeyi sürdüren iki takım da heyecan dolu eşleşmede turu geçen taraf olmayı amaçlıyor. İki maç usulüne göre oynanan play-off maçının İzmir ayağını 1-0 kazanmasını bilen Batman ekibi, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Batman Petrolspor, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda istediği sonucu alarak rövanş maçında turu geçen taraf olmayı hedefleyen Altınordu ise kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Heyecan dolu mücadeleye kısa bir süre kala futbolseverler Batman Petrolspor-Altınordu maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Batman Petrolspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BATMAN PETROLSPOR-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanşında oynanacak Batman Petrolspor-Altınordu maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

BATMAN PETROLSPOR-ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Batman Stadyumu'nda oynanacak Batman Petrolspor-Altınordu maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 8. RANDEVU

Tarihleri boyunca 7 defa karşı karşıya gelen Batman Petrolspor ile Altınordu, Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında 8. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 1 karşılaşmayı Altınordu kazanırken, 3 mücadeleyi de Batman Petrolspor üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Batman Petrolspor-Altınordu maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Ömer Lütfü Aydın yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Sabit Selvi üstlenecek.

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