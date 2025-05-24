Kaleye dev imza

2. Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Bursaspor, bir yandan da iç transfere devam ediyor. Timsahlar, altyapısından yetişen Kerem Matışlı'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Sergilediği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin süresi ve şartlarına dair detaylar açıklanmadı.

MİLLİ TAKIMLARDA OYNADI

Bursaspor'dan Kerem Matışlı için yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın hem kulübümüz hem de Kerem Matışlı için hayırlı olmasını diler, oyuncumuza başarılarla dolu bir kariyer temenni ederiz" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da boy gösteren genç eldiven, geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı formayla 1 karşılaşmada görev aldı.