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2. Lig'de rövanş günü
2. Lig 2. tur rövanşları bugün saat 16.00’da oynanacak. Beyaz Grup’ta Altınordu evinde Kastamonu’yu 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Kırmızı Grup’ta ise Van, konuk ettiği Aksaray ile 2-2 berabere kaldı. Kazanan takımlar grup finaline yükselecek ve Beyaz Grup’ta Batman, Kırmızı’da Elazığ’la çift maç üzerinden final için karşılaşacak. Tarafsız sahadaki finalin ardından 1 takım daha 1. Lig’e yükselecek.
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