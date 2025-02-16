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Haberler TFF 2. Lig Elazığspor taraftarlarından Şehit Polis Fethi Sekin'in oğluna anlamlı tezahürat!

Elazığspor taraftarlarından Şehit Polis Fethi Sekin'in oğluna anlamlı tezahürat!

Trendyol 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Menemen FK ile deplasmanda karşılaştı. Menemen FK forması giyen Şehit Polis Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin'e Elazığsporlu taraftarlardan anlamlı tezahüratlar yapıldı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 14:48
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Elazığspor taraftarlarından Şehit Polis Fethi Sekin'in oğluna anlamlı tezahürat!

Trendyol 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Menemen FK ile deplasmanda karşılaştı.

Menemen FK forması giyen Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e Elazığsporlu taraftarlardan anlamlı tezahüratlar yapıldı.

Elazığspor taraftarları, maç öncesi ısınan Tolunay Sekin'e, "Sen bize babanın emanetisin" tezahüratları yaptı.

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