TFF 2. Lig ekibi Altınordu FK Teknik Direktör Olcay Şahan ile yolların ayrıldığını açıkladı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Altınordu FK, Teknik Direktör Olcay Şahan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Olcay Şahan, 18 maçta 36 puan toplamıştı.

İŞTE KULÜBÜN AÇIKLAMASI

"A Takım Teknik Direktörümüz Olcay Şahan ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezon başından beri Altınordu'muzun altyapısından yetişen oyuncularımızın gelişimine katkı sunan ve altyapımızda forma giyen oyuncularımıza A Takım maçlarında yer veren Olcay Şahan'a kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türk futbolunda ilerleyen süreçte büyük bir teknik adam olacağına inandığımız Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar dileriz."