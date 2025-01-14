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Haberler TFF 2. Lig Üzümcü’den mesaj var

Üzümcü’den mesaj var

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 yeni Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftara seslenerek, "Taraftarların sabrı, coşkulu desteği bizlerin ve oyuncularımızın sahadaki performansına ekstra ka tkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Üzümcü’den mesaj var

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 yeni Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftara seslenerek, "Taraftarların sabrı, coşkulu desteği bizlerin ve oyuncularımızın sahadaki performansına ekstra katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

TRANSFER YASAĞI SÜRÜYOR

Yaz döneminde transfer yasağı olduğu için takviye yapamayan sarı-lacivertliler, takımda kalan tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan kadroyla yoluna devam etti. Kaynak bulamayan Bucaspor 1928'in ara transfer döneminde de transfer yasağını kaldıramayacağı öğrenildi. Öte yandan Sefa ile yollar ayrılacak.

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