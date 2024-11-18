Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan 68 Aksaray, tam gaz yoluna devam ediyor. Siyah-beyazlılar, dün sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u 3-2 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Mücadeleye hızlı başlayan 68 Aksaray, 12'de İbrahim Yılmaz'ın penaltısıyla 1-0 öne geçti.

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30'da Şahin Fıstıkçı ile skoru 2-0'a getiren 68 Aksaray, 36'da Furkan Işıkdemir ve 38'de Mehmet Aslanboğa'ya engel olamadı ve mücadele 2-2'ye geldi. Ev sahibi 90'da Yasin Abdioğlu'nun golüyle 3 puanı alıp grupta liderliğini devam ettirdi.

KISA..KISA.. KISA.. KISA

3. Lig 1 Grup'ta dün oynanan Kütahyaspor- 23 Elazığ FK maçında, 23 Elazığ FK takımının esame listesinde ismi yer almayan 61 numaralı oyuncusu Mert Kurt oyuna dahil oldu, Kütahya TFF'ye itiraz edecek.

1.Grup'ta Belediye Kütahyaspor'da dört haftalık galibiyet hasreti dinmedi. Teknik direktör Hakan Şapçı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla mavi-beyazlı kulüpteki görevinden ayrıldığını açıkladı.

NESİNE 2.Lig'de bugün tarihi bir an yaşanacak. Beyaz Grup'ta bugünkü Batman Petrol-Afyonspor maçında, uzun yıllar Afyon'da masör olarak görev yapan Adem Arı, teknik direktör olarak sahaya çıkacak.

3. Lig 4.Grup'ta genç jenerasyonun başarılı teknik direktörlerinden Aykut Erdoğan'ın çalıştırdığı Kırıkkale FK, deplasmanda karşılaştığı Niğde Belediyespor'u 2-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.