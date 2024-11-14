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Bucaspor’a yan bakılmıyor
2. LİG Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, topladığı 23 puanla 5. sırada iddiasını sürdürüyor. Taraftarının önünde henüz yenilgi yüzü görmeyen ve oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan İzmir ekibi, bu alanda grubundaki en iyi takımı konumunda bulunuyor. Buca ekibi, evinde oynadığı maçlarda sadece sezonun ilk maçında Ankara Demir'le berabere kaldı.
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