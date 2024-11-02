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Haberler TFF 2. Lig

Hedefimiz üst lige çıkmak

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yaşanan tüm gelişmeler haberimizde...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Hedefimiz üst lige çıkmak

Altınordu'nun sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerinde toplayan Bahattin Karahan, "Batman Petrolspor ile deplasmanda oynayacağız ve galibiyetle dönerek zirve yarışının içinde kalmak istiyoruz. Hedefimiz Altınordu'yu sezon sonunda bir üst lige çıkarmak" dedi.

BALIKESİR'DE KANBER DÖNEMİ

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine Veyis Kanber getirildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, son olarak Çayelispor'u çalıştıran 54 yaşındaki Veyis Kanber ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma hayırlı olsun" denildi.

ALTAY'IN İÇERDE SİFTAHI YOK

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, mali açıdan yaşadığı sorunlar nedeniyle bir türlü toparlanamıyor. Aldığı 5 puanla bir türlü düşme hattından kurtulamayan siyah- beyazlılar, iç sahada beklentilerin çok uzağında kaldı. Taraftarının önünde 4 lig maçına çıkan İzmir ekibi, hiç birini kazanamadı. Taraftar artık galibiyet bekliyor.

NAZİLLİ'DE İNDİRİM ZAMANI

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 maçta 1 galibiyetle düşme hattında kalan Nazillispor'da yönetim, taraftarın talebi üzerine bilet fiyatlarında indirime gitti. Siyah-beyazlılarda yarın İlçe Stadı'nda oynanacak Diyarbekirspor maçının bilet fiyatları kapalı tribünde 150 TL'den 100 TL'ye, açık tribünde ise 75 TL'den 50 TL'ye indirildi.

BİN 46 DAKİKA SONRA GOL YEDİ

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, sezon başından itibaren çıktığı 10 maçta ilk defa kalesinde golü gördü. Yeşil-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda karşılaştığı Turgutluspor maçında Yunus Emre Atsız'ın 64. dakikada attığı gol ile seriyi bozdu. Yeşil- beyazlılar, sezon boyunca oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, rakip fileleri de 20 kez havalandırdı. Bursa temsilcisi, ayrıca ligin 4. haftadaki Muş maçında 43 bin 160 taraftar ile lig rekoru kırmıştı

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