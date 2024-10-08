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Altınordu dışarda 1 puana abone
TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta Sincan Bld ile deplasmanda golsüz berabere kalan Altınordu, dış sahada 1 puana abone oldu. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da galip tamamlayan kırmızılacivertliler, deplasmanda ise 3 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı. Bu maçtan önce gurbette Kepezspor ile yine golsüz berabere kalan Altınordu, Kırklarelispor ile de yenişememişti: 2-2.
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