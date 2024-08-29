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Sağ şeride Lameiras

Kanat oyuncusu arayan lider Kocaelispor, Portekiz ekibi Casa Pia’dan 29 yaşındaki Lameiras’ı radarına aldı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Sağ şeride Lameiras

Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Körfez ekibi, kanat oyuncusu arayışlarında rotasını Portekiz'e çevirdi. Yeşil- siyahlılar, Portekiz'de Casa Pia forması giyen Ruben Lameiras'ı radarına aldı. Tottenham altyapısından yetişen 29 yaşındaki tecrübeli sağ açıkla yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği öğrenildi.

CASA PİA'YLA PAZARLIK SÜRÜYOR

Kontratının son yılına giren Lameiras'ın transferi için kulüp tarafıyla pazarlıkların kıran kırana sürdüğü öğrenildi. Geçen sezon 20 karşılaşmada boy gösteren Portekizli kanat oyuncusu, 1 gol katkısı sağladı. Kariyeri boyunca 329 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda ise 45 gol ve 43 asist kaydetti. Lameiras, sağ kanadın yanı sıra sol kanatta da görev alabiliyor.

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