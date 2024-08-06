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Kerim Frei bitti sıra Alper Potuk'ta

Elazığspor. son olarak Manisa FK forması giyen Kerim Frei ile anlaştı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Kerim Frei bitti sıra Alper Potuk'ta

Elazığspor. son olarak Manisa FK forması giyen Kerim Frei ile anlaştı. Fulham altyapısında futbola başlayan Kerim, Cardiff'le Championship şampiyonluğu yaşadıktan sonra Beşiktaş'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Başakşehir ve Fatih Karagümrük formalarının yanı sıra İsrail'in Maccabi Haifa ve Hollanda'nın FC Emmen takımlarında da forma giyen Kerim, son iki sezonda Manisa'da görev yaptı. 31 yaşında Kerim Frei, orta sahanın her iki kanadında da görev yapabiliyor. Başarılı futbolcu 5 kez A milli takımın formasını terletti.

ALPER POTUK BİTTİ

Elazığspor, Alper Potuk'u da renklerine bağlamak üzere. Son olarak Kuzey Makedonya 1. Lig ekibi Gostivar'da forma giyen 34 yaşındaki yıldız 2009 yılında Eskişehirspor'la ismini Türk futboluna duyurdu. Daha sonra Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formaları giyen Alper Potuk, geçtiğimiz sezon Makedonya'da 27 maça çıkarak 7 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

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