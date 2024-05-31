Trabzon hazır

1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off finalinde Pazar günü Iğdır ile Sivas'ta karşılaşacak 1461 Trabzon, kendine güveniyor. Hedeflerine ulaşmak için önlerinde sadece 1 maç kaldığını aktaran Başkan Celil Hekimoğlu, "Play-off'ta grubumuzun birincisi olduk. Şimdi Kırmızı Grup'un birincisini de geçmeliyiz. Iğdır çok değerli bir rakip. Ekonomisi çok yüksek bir takım, doğal olarak oyuncu kalitesi de çok yüksek. Biz de çok iyi bir takımız. İnanıyorum ki çocuklarımız sezonun finalinde elinden gelen her şeyi yapacaktır" diye umut dağıttı.