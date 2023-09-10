Amed Sportif - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

Amed Sportif - Düzcespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Amed Sportif ile Düzcespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Amed Sportif - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMED SPORTİF - DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amed Sportif - Düzcespor maçı 10 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.