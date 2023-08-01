Menemen'den takviye

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, savunmasını son olarak Sakaryaspor forması giyen Hıfsullah İsmail Erdoğan'la güçlendirdi. İzmir ekibinin bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Hıfsullah, geçen sezon 1. Lig'de 28, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta oynadı fakat skora katkı sağlamadı.
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, savunmasını son olarak Sakaryaspor forması giyen Hıfsullah İsmail Erdoğan'la güçlendirdi. İzmir ekibinin bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Hıfsullah, geçen sezon 1. Lig'de 28, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta oynadı fakat skora katkı sağlamadı.