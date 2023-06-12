Haberler TFF 2. Lig VAR sistemi devrede

VAR sistemi devrede

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig ve 3. Lig play-off final maçlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gitti. Federasyon, 2. Lig ve 3. Lig'de 12, 13, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde oynanacak olan play-off final müsabakalarında VAR sisteminin uygulanacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, VAR uygulaması bu liglerde ilk kez devrede olacak.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
VAR sistemi devrede
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig ve 3. Lig play-off final maçlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gitti. Federasyon, 2. Lig ve 3. Lig'de 12, 13, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde oynanacak olan play-off final müsabakalarında VAR sisteminin uygulanacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, VAR uygulaması bu liglerde ilk kez devrede olacak.
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