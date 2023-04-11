Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Beyaz Grup maçında Şanlıurfaspor ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı 11 Nisan Salı günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.