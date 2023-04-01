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TFF 2.Lig, 3. Lig fikstürü

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de haftanın maç programı belli oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
TFF 2.Lig, 3. Lig fikstürü
2. LİG BEYAZ GRUP

14.00 24Erzincan-Nazilli Bld.
15.00 İnegölspor-Bursaspor
15.00 Bayburt Öİ-Afyonspor
15.00 Tarsus İY-Batman Petrol
15.00 Ankaraspor-Çorum FK 1
5.00 Esenler Erok-Sivas Bld. 1
5.00 Isparta 32-Arnavutköy Bld.
15.00 Menemen FK-Şanlıurfa 1
5.00 Düzcespor-Somaspor

2. LİG KIRMIZI GRUP

13.30 Vanspor-Kastamonu
15.00 Zonguldak K.-Ankara D.
15.00 İskenderun-Etimesgut Bld.
15.00 1461 Trabzon-Kırşehir
15.00 Fethiye-Serik Bld.
15.00 Pazarspor-Sarıyer
15.00 Balıkesir-Bucaspor 1928
15.00 Kırklareli-Uşakspor

3. LİG 1. GRUP
13.00 Yomraspor-Eskişehir
15.00 Y. Mersin İY-B.Derince
15.00 İ.Çatalca-Şile Yıldız

YARIN

15.00 1954 Kelkit Bld.-K.Yaka
15.00 Ağrı 1970-Hacettepe
15.00 52 Ordu-1922 Konya
15.00 B.Kütahya-Nevşehir Bld.
15.00 Amasya-K.Karaköprü Bld.
15.00 Elazığspor-Edirnespor

3. LİG 2. GRUP

15.00 Ayvalıkgücü Bld.-Karaman FK

YARIN

15.00 Kuşadası-Gümüşhane
15.00 Kırıkkale-Bayrampaşa
15.00 E.Velimeşe-Y.Ofspor
15.00 Eynesil Bld.-A.Iğdır FK
15.00 K.Bulvar-Ordu 1967

3. LİG 3. GRUP

15.00 Bergama Bld.-Akhisar
15.00 Çankaya FK-B.Çekmece
15.00 Fatsa Bld.-Artvin Hopa
15.00 Yeni Çarşı-Bursa Yıldırım

YARIN

14.00 68 Aksaray Bld.-Muş
15.00 Sapanca Gençlik-Erbaa
15.00 Niğde Anadolu-Kepez Bld.
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