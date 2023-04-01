TFF 2.Lig, 3. Lig fikstürü

14.00 24Erzincan-Nazilli Bld.
15.00 İnegölspor-Bursaspor
15.00 Bayburt Öİ-Afyonspor
15.00 Tarsus İY-Batman Petrol
15.00 Ankaraspor-Çorum FK 1
5.00 Esenler Erok-Sivas Bld. 1
5.00 Isparta 32-Arnavutköy Bld.
15.00 Menemen FK-Şanlıurfa 1
5.00 Düzcespor-Somaspor
2. LİG KIRMIZI GRUP
13.30 Vanspor-Kastamonu
15.00 Zonguldak K.-Ankara D.
15.00 İskenderun-Etimesgut Bld.
15.00 1461 Trabzon-Kırşehir
15.00 Fethiye-Serik Bld.
15.00 Pazarspor-Sarıyer
15.00 Balıkesir-Bucaspor 1928
15.00 Kırklareli-Uşakspor
3. LİG 1. GRUP
13.00 Yomraspor-Eskişehir
15.00 Y. Mersin İY-B.Derince
15.00 İ.Çatalca-Şile Yıldız
YARIN
15.00 1954 Kelkit Bld.-K.Yaka
15.00 Ağrı 1970-Hacettepe
15.00 52 Ordu-1922 Konya
15.00 B.Kütahya-Nevşehir Bld.
15.00 Amasya-K.Karaköprü Bld.
15.00 Elazığspor-Edirnespor
3. LİG 2. GRUP
15.00 Ayvalıkgücü Bld.-Karaman FK
YARIN
15.00 Kuşadası-Gümüşhane
15.00 Kırıkkale-Bayrampaşa
15.00 E.Velimeşe-Y.Ofspor
15.00 Eynesil Bld.-A.Iğdır FK
15.00 K.Bulvar-Ordu 1967
3. LİG 3. GRUP
15.00 Bergama Bld.-Akhisar
15.00 Çankaya FK-B.Çekmece
15.00 Fatsa Bld.-Artvin Hopa
15.00 Yeni Çarşı-Bursa Yıldırım
YARIN
14.00 68 Aksaray Bld.-Muş
15.00 Sapanca Gençlik-Erbaa
15.00 Niğde Anadolu-Kepez Bld.
DİĞER