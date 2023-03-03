Bursa iddialı

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında pazar günü Amed Sportif Faaliyetler'le oynanacakları müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Ülkemizde yaşanan deprem futbola da psikolojik olarak darbe vurdu. Biz de ilginç bir maçla geri döneceğiz. Bu maça iyi hazırlandık. Hafta sonu puanları alarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bizim istediğimiz gibi olur. Güç dengesi olarak baktığımızda rakip yukarılarda. Futbolda puan durumu ile ilgili ters şeyler de olabiliyor. Amed maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Ufak tefek sakatlıklar dışında sıkıntı yok" dedi.