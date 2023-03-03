Haberler TFF 2. Lig Bursa iddialı

Bursa iddialı

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında pazar günü Amed Sportif Faaliyetler’le oynanacakları müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:50
Bursa iddialı
Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında pazar günü Amed Sportif Faaliyetler'le oynanacakları müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Ülkemizde yaşanan deprem futbola da psikolojik olarak darbe vurdu. Biz de ilginç bir maçla geri döneceğiz. Bu maça iyi hazırlandık. Hafta sonu puanları alarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bizim istediğimiz gibi olur. Güç dengesi olarak baktığımızda rakip yukarılarda. Futbolda puan durumu ile ilgili ters şeyler de olabiliyor. Amed maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Ufak tefek sakatlıklar dışında sıkıntı yok" dedi.
DİĞER
Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? 11'ler belli oldu! El Clasico Real Madrid Barcelona maçı canlı izle şifresiz!
6'lı koalisyonun kriz dolu toplantısının ardından çarpıcı sonuçlar! CHP ve İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranı açıklandı
F.Bahçe'ye ABD'den merkez orta saha! Opsiyonlu kiralanacak
F.Bahçe'de 1 numaralı sıkıntı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gelir bağışlandı
Nazilli’de ders: Taktik
Resmi Gazete'de bugün! EYT yürürlüğe girdi mi 3 Mart?
3 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Altında son durum ve canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 01:03
Zafer Efes’in 87-82 Zafer Efes’in 87-82 01:00
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 00:55
A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! 00:50
Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih 00:50
Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... 00:50
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu 00:50
Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! 00:50
Ada basınından F.Bahçe iddiası: Türkiye'den rakip çıktı! Ada basınından F.Bahçe iddiası: Türkiye'den rakip çıktı! 00:50
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve G.Saray... Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve G.Saray... 00:50
F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... 00:50
G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! 00:50