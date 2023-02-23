Sefa ile devam

1. Lig ekibi Altay, sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek stoper Sefa Özdemir'le mukavele yeniledi. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık yeni kontrat yaptığı öğrenildi. Altyapısından yetiştiği G.Saray'da profesyonel olan Sefa, 2020- 21'de transfer olduğu Altay'da oynamadan Şanlıurfa'ya kiralandı. O sezon Şanlıurfaspor'da 10 maçta görev alan defans oyuncusu geçen sezonu boşta geçirdi. Altay'ın Süper Lig'den düşmesinin ardından takıma dahil edilen Sefa, bu sezon ligde Tuzlaspor deplasmanında 13 dakika görev alırken, kupadaki Efeler 09 maçında 106 dakika sahada kaldı. Yönetim sözleşmesi süren isimlerle de mukavele uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor.