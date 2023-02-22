Suat Kaya Buca yolunda

Cüneyt Dumlupınar'la yollarını ayıran 2. Lig ekibi Bucaspor 1928'de, teknik direktörlük koltuğu için yeni bir isim gündeme geldi. Ertuğrul Sağlam'la anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler, rotayı Suat Kaya'ya çevirdi. Daha önce 2015-2016 sezonunda Bucaspor'u çalıştıran 53 yaşındaki hoca, göreve gelmeye sıcak bakıyor.
Cüneyt Dumlupınar'la yollarını ayıran 2. Lig ekibi Bucaspor 1928'de, teknik direktörlük koltuğu için yeni bir isim gündeme geldi. Ertuğrul Sağlam'la anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler, rotayı Suat Kaya'ya çevirdi. Daha önce 2015-2016 sezonunda Bucaspor'u çalıştıran 53 yaşındaki hoca, göreve gelmeye sıcak bakıyor.