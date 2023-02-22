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Suat Kaya Buca yolunda

Cüneyt Dumlupınar'la yollarını ayıran 2. Lig ekibi Bucaspor 1928'de, teknik direktörlük koltuğu için yeni bir isim gündeme geldi. Ertuğrul Sağlam'la anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler, rotayı Suat Kaya'ya çevirdi. Daha önce 2015-2016 sezonunda Bucaspor'u çalıştıran 53 yaşındaki hoca, göreve gelmeye sıcak bakıyor.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Suat Kaya Buca yolunda
Cüneyt Dumlupınar'la yollarını ayıran 2. Lig ekibi Bucaspor 1928'de, teknik direktörlük koltuğu için yeni bir isim gündeme geldi. Ertuğrul Sağlam'la anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler, rotayı Suat Kaya'ya çevirdi. Daha önce 2015-2016 sezonunda Bucaspor'u çalıştıran 53 yaşındaki hoca, göreve gelmeye sıcak bakıyor.
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