Haberler TFF 2. Lig TFF 2. Lig ekibi Diyarbekirspor ligden çekildi

TFF 2. Lig ekibi Diyarbekirspor ligden çekildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, depremden dolayı ligden çekildiğini açıkladı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 14:38
TFF 2. Lig ekibi Diyarbekirspor ligden çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunan Diyarbekirspor, depremden dolayı tesislerinin hasara uğradığını, kalacak yerleri olmadığını, futbolcu ve personelin yakınlarının zarar gördüğünü dile getirerek bu şartlarda futbolu düşünecek ve sahaya çıkacak durumda olmadıklarını ifade etti. Kulübün ligden çekilme başvurusuyla ilgili kararı ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği belirtildi.

"ŞU ANDA FUTBOLU DÜŞÜNECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Serkan Genç, "Sportif direktörümüz Numan Polat'ın ailesi Kahramanmaraş'ta enkaz altında kaldı, ağabeyi hayatını kaybetti. Futbolcularımızın yakınları depremde zarar gördü. Çok zor durumdayız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun mağduriyetimizi gözeten bir karar alacağını ümit ediyoruz" dedi.

DİĞER
Hatay'da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu!
Taha Duymaz öldü mü o paylaşım sonrası ortalık karıştı "Yetişemedik sana canım çocuk" Enkaz altında kalan Taha Duymaz...
F.Bahçe Trabzonlu muhtar ve Elif'in diyaloğunu paylaştı!
TFF'den 5 hakem ve 1 gözlemci için başsağlığı mesajı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Profesyonel liglerde bölgeden 14 takım var
İskenderunspor'dan yardım çağrısı! İki antrenör göçük altında
Üniversiteler tatil mi oldu 2023?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (11 Şubat sayısal sonucu)
Kamuda çalışan 10 yaş altı çocuğu olan annelere izin verildi mi?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spalletti'den depremzedelere destek mesajı Spalletti'den depremzedelere destek mesajı 15:11
Essien'den Christian Atsu paylaşımı! Essien'den Christian Atsu paylaşımı! 14:42
Diyarbekirspor ligden çekildi Diyarbekirspor ligden çekildi 14:38
Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı 14:35
Yıldız ismin menajerinden transfer itirafı! Barcelona... Yıldız ismin menajerinden transfer itirafı! Barcelona... 14:00
Stoke City - Hull City maçı saat kaçta? Stoke City - Hull City maçı saat kaçta? 13:40
Daha Eski
Dele için flaş sözler! "İngiltere'ye geri dönerse..." Dele için flaş sözler! "İngiltere'ye geri dönerse..." 13:28
Lazio - Atalanta maçı saat kaçta? Lazio - Atalanta maçı saat kaçta? 13:25
Lecce - Roma maçı saat kaçta? Lecce - Roma maçı saat kaçta? 13:19
Empoli - Spezia maçı saat kaçta? Empoli - Spezia maçı saat kaçta? 13:12
TFF'den 5 hakem ve 1 gözlemci için başsağlığı mesajı! TFF'den 5 hakem ve 1 gözlemci için başsağlığı mesajı! 12:54
Malatyaspor ligden çekilmek için TFF'ye talebini iletti Malatyaspor ligden çekilmek için TFF'ye talebini iletti 12:18