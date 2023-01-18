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Kocaelispor Yasin Öztekin transferini bitiriyor!

Son dakika transfer haberleri: TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor’un, tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin ile görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:26
Kocaelispor Yasin Öztekin transferini bitiriyor!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Körfez ekibinin, Yasin Öztekin ile görüştüğü ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Dortmund altyapısında yetişen Yasin, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe, Sivasspor ve Samsunspor formalarını giydi. 35 yaşındaki oyuncu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.

Son olarak Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe'de top koşturan ve sezonun ilk yarısında takımına 5 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Yasin Öztekin'in, Kocaelispor'a transferinde sona gelindiği öğrenildi.

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