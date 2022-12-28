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Özer Hurmacı resmen Bursaspor ile futbola geri döndü

Yaklaşık 1.5 yıldır futbol hayatını sonlandıran Özer Hurmacı, futbola geri döndü. Son olarak Bursaspor'da forma giyen Özer, yeniden yeşil beyazlılarla anlaştı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 16:45 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 16:53
Özer Hurmacı resmen Bursaspor ile futbola geri döndü
Bursaspor Kulübü, 1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu, bu akşam yapılacak idmanda yeşil-beyazlı futbolcularla tanışacak.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlı kulüp, eski futbolcusu Özer Hurmacı ile el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, bu akşam yapılacak antrenman öncesi takımla tanışacak. 6 aylığına Bursaspor'la anlaşan Hurmacı'ya, geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödenmeyecek. 1.5 yıldır futboldan uzak kalan 36 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde antrenmanlara katılması bekleniyor.

Bursaspor Kulübü, futbolu bırakmadan önce son olarak yeşil-beyazlı formayı giydiği için Özer Hurmacı'yı tekrar kadrosuna katma şansına sahipti.

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