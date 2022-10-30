Haberler TFF 2. Lig Erokspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

Erokspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

TFF 2. Lig 12. hafta maçında Erokspor ile Amedspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erokspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 12:40 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 12:50
Erokspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

Erokspor - Amedspor maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig 12. hafta maçında Erokspor ile Amedspor, Esenler Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Amedspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EROKSPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Erokspor - Amedspor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

EROKSPOR LİDER KOLTUĞUNDA

Ev sahibi Esenler Erokspor, ligde oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivas Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Esenler Erokspor, topladığı 20 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Konuk ekip Amed Sportif ise ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Amed Sportif, topladığı 19 puanla 4. sırada bulunuyor.

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