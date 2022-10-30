Erokspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 2. Lig

Erokspor - Amedspor maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig 12. hafta maçında Erokspor ile Amedspor, Esenler Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Amedspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EROKSPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Erokspor - Amedspor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

EROKSPOR LİDER KOLTUĞUNDA

Ev sahibi Esenler Erokspor, ligde oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivas Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Esenler Erokspor, topladığı 20 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Konuk ekip Amed Sportif ise ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Amed Sportif, topladığı 19 puanla 4. sırada bulunuyor.