Zonguldak Kömürspor - Kastamonuspor CANLI İZLE

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta heyecan tam gaz devam ediyor.
10. hafta maçlarının oynanacağı 2. Lig'de Zonguldak Kömürspor ile Kastamonuspor kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Zonguldak Kömürspor, topladığı 14 puanla 8. sırada bulunuyor. 11 puanı toplayan Kastamonuspor ise 11. sırada yer alıyor.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Zonguldak Kömürspor - Kastamonuspor maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
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