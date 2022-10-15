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Düzcespor Şanlıurfaspor CANLI İZLE

TFF 2. Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor. Beyaz Grup'ta mücadele eden Düzcespor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Peki, Düzcespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Düzcespor - Şanlıurfaspor maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 12:30
Düzcespor Şanlıurfaspor CANLI İZLE

TFF 2. Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla sürüyor. Beyaz Grup'ta Düzcespor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Düzcespor, 14 puanla 6. sırada yer alıyor. 19 puan toplayan Şanlıurfaspor ise zirvede bulunuyor.

DÜZCESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig'in 10. haftasında oynanacak Düzcespor - Şanlıurfaspor maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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