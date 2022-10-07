Haberler TFF 2. Lig Adanur’dan Bursa’ya 16 milyon TL hibe

Adanur’dan Bursa’ya 16 milyon TL hibe

TFF 2. Lig'de tarihinin en zor günlerini yaşayan Bursaspor, maddi anlamda da destek bekliyor. Yeşil-beyazlı kulübün geçmiş dönem İkinci Başkanı Emin Adanur, sosyal medyada katıldığı bir sohbet odasında yaptığı açıklamada, kulüpten alacağı olan 33 milyon TL'nin 16 milyon TL'sini bağışladığını söyledi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Adanur’dan Bursa’ya 16 milyon TL hibe
TFF 2. Lig'de tarihinin en zor günlerini yaşayan Bursaspor, maddi anlamda da destek bekliyor. Yeşil-beyazlı kulübün geçmiş dönem İkinci Başkanı Emin Adanur, sosyal medyada katıldığı bir sohbet odasında yaptığı açıklamada, kulüpten alacağı olan 33 milyon TL'nin 16 milyon TL'sini bağışladığını söyledi.
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