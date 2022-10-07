Adanur’dan Bursa’ya 16 milyon TL hibe

TFF 2. Lig'de tarihinin en zor günlerini yaşayan Bursaspor, maddi anlamda da destek bekliyor. Yeşil-beyazlı kulübün geçmiş dönem İkinci Başkanı Emin Adanur, sosyal medyada katıldığı bir sohbet odasında yaptığı açıklamada, kulüpten alacağı olan 33 milyon TL'nin 16 milyon TL'sini bağışladığını söyledi.
TFF 2. Lig'de tarihinin en zor günlerini yaşayan Bursaspor, maddi anlamda da destek bekliyor. Yeşil-beyazlı kulübün geçmiş dönem İkinci Başkanı Emin Adanur, sosyal medyada katıldığı bir sohbet odasında yaptığı açıklamada, kulüpten alacağı olan 33 milyon TL'nin 16 milyon TL'sini bağışladığını söyledi.