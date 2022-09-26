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Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'nun Keçiörengücü'ne şansı tutmuyor

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Maç öncesi İzmir ekibinin Keçiörengücü'ne karşı son yıllardaki talihsizliği oldukça dikkat çekiyor. Altınordu, Ankara Keçiörengücü ile son 3 sezonda ligde 6 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 5 kez mağlup oldu ve 1 müsabakada ise beraberlikle yetindi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:30
Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'nun Keçiörengücü'ne şansı tutmuyor

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak milli araya 3 puanla 16'ncı sırada giren Altınordu, pazar günü evinde karşılaşacağı 11 puanlı 3'üncü basamaktaki Ankara Keçiörengücü önünde son yıllarda üstünlük kuramadı. İzmir ekibi son 3 sezonda ligde 6 kez karşı karşıya geldiği Başkent ekibine 5 kez mağlup olurken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-lacivertliler, 2019-20 sezonunda rakibine hem evinde hem de deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rakibiyle 2020-21 sezonunda İzmir'de çıktığı randevudan 2-0 yenik ayrılan Altınordu, Ankara'da oynanan maçı 5-3 kaybetti. Geçen sezon deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönen kırmızı-lacivertli takım, seyircisi önündeki karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Altınordu, Keçiörengücü önündeki son galibiyetini 3'üncü Lig'de şampiyon olduğu 2012-13 sezonunda aldı. İzmir temsilcisinin 16 Mart 2013'teki son galibiyeti 4-1'lik skorla gelmişti. Altınordu, 9 yıl sonra rakibinin bileğini bükmek istiyor.

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