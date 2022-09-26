Derincespor 11 bin 103 gence eğitim sundu

14 branşta eğitimlerin sürdüğü Derincespor Kulübü'nde, bir yıllık süreç içinde 11 bin 103 gence sporla buluşma imkanı sunuldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de ilçedeki gençlik merkezleri ve spor tesislerini ziyaret etti. İlk olarak Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret eden Aygün, burada tekvando kursu ve futbol okulunda eğitim alan sporcularla bir araya geldi.

Sırrıpaşa'daki ziyaretinin ardından Fatih Sultan Mahallesi'nde yer alan Bahattin Çelik Spor Kompleksi'ne konuk olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, burada futbol oynayan gençlerin heyecanına ortak olup, cimnastik kurslarına katılan çocuklarla sohbet etti. Fatih Sultan Mahallesi'ndeki temasları sırasında Şehit Osman Gazi Çetingöz Spor Salonu'na da giden Başkan Aygün, bu merkezde basketbol ve tekvando kurslarına katılan sporculara başarılar diledi. Yenikent Halı Saha Tesisleri'nde Belediye Derincespor Futbol Okulu'nda eğitim gören sporcularla da bir araya gelen Aygün, son olarak Dumlupınar Spor Merkezi'nde tekvando kurslarına katılan sporcular ve aileleriyle buluştu.