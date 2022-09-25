Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Amedspor - Bursaspor maçında çıkan olayların ardından açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provakasyon hedeflenmiştir.

Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir.

Provokasyona gerekli müdaheleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"