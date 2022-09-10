Haberler TFF 2. Lig Kocaelispor Serik Belediyespor maçında yürekler ağza geldi!

Kocaelispor Serik Belediyespor maçında yürekler ağza geldi!

TFF 2. Lig'de oynanan Kocaelispor-Serik Belediyespor maçının ilk dakikalarında hava topunda kalecisiyle çarpışan oyuncunun dili boğazına kaçtı. Hakemin oyunu durdurmadığı dakikalarda ölümle burun buruna gelen oyuncuya ilk müdahaleyi kalecisi yaptı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 17:59
Kocaelispor Serik Belediyespor maçında yürekler ağza geldi!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor- Serik Belediyespor maçının ilk dakikalarında herkesi üzen bir gelişme yaşandı. Maçın 6. dakikasında Kocaelispor'un Cem Ekinci ile geliştirdiği atak sırasında kalesini korumak isteyen Serik Belediyespor kalecisi İbrahim Demir ile birlikte topa yükselen İsmet Benli, kalecisiyle çarpışarak yerde kaldı. Orta hakem Ayberk Demirbaş'ın oyunu devam ettiği sırada yerden kalkamayan İsmet Benli'ye ilk müdahaleyi kalecisi İbrahim Demir yaptı.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Hareketsiz yerde yatan oyuncu için ısrarla sağlık ekibi isteyen kaleci dakikalarca hakemlerin dikkatini çekmeye çalıştı. Yaklaşık bir buçuk dakika sonra dördüncü hakem Önder Turgay Demirbak, kulübün sağlık ekibini sahaya gönderdi. Taraftarın da tepkisi üzerine orta hakem oyunu durdurdu ve yerde yatan oyuncunun yanına gitti. Dili boğazına kaçtığı belirtilen oyuncu için saha içine ambulans çağrıldı. Yerinde yapılan müdahalenin ardından İsmet Benli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaşında da açılma olduğu belirtilen oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DİĞER
‘Kuruluş Osman’ dördüncü sezonunda gümbür gümbür geliyor! Göz kamaştıran kadro
Kerem Aktürkoğlu Avrupa hayaline ulaşıyor! İspanya devine gidiyor
Beşiktaşlı yıldız sezon sonu ayrılacağını açıkladı
Ergin Ataman'dan açıklama! "En duygusal mağlubiyet..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ege Özkayımoğlu H️ES İlaç Afyonspor'da!
Alibaz Fethiyespor’da
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor maçında yürekler ağza geldi! Kocaelispor maçında yürekler ağza geldi! 17:58
Toprak Razgatlıoğlu 11. oldu Toprak Razgatlıoğlu 11. oldu 17:50
Göz-Göz'de Turgay Altay dönemi sona erdi! Göz-Göz'de Turgay Altay dönemi sona erdi! 17:49
Formula 1 İtalya Grand Prix ne zaman, saat kaçta? Formula 1 İtalya Grand Prix ne zaman, saat kaçta? 17:30
G.Saray 2 eksikle K.Paşa deplasmanında! Icardi... G.Saray 2 eksikle K.Paşa deplasmanında! Icardi... 17:17
Valencia Vallecano deplasmanından çıkamadı! Valencia Vallecano deplasmanından çıkamadı! 17:06
Daha Eski
F1'de Albon'un yerine De Vries yarışacak F1'de Albon'un yerine De Vries yarışacak 16:52
Pjanic'ten flaş Rusya kararı! Pjanic'ten flaş Rusya kararı! 16:49
Fenerbahçe'den Hazard'a transfer teklifi! Cevabı... Fenerbahçe'den Hazard'a transfer teklifi! Cevabı... 16:41
Omar transfer teklifini reddetti! Savaş... Omar transfer teklifini reddetti! Savaş... 16:15
Konyaspor - Hatayspor | CANLI Konyaspor - Hatayspor | CANLI 16:13
Mete Gazoz'a 'Fair Play' ödülü verildi Mete Gazoz'a 'Fair Play' ödülü verildi 16:00