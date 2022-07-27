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TFF 2. LİG HABERLERİ | Kocaelispor’da Kolovos’un sözleşmesi feshedildi!

Son dakika haberleri... TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürüyor. Yabancı kuralına bağlı kalarak Körfez ekibinde Kolovos’un da sözleşmesi feshedildi. Yeşil-siyahlıların kadrosunda yabancı futbolcu kalmadı. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:44
TFF 2. LİG HABERLERİ | Kocaelispor’da Kolovos’un sözleşmesi feshedildi!

Kocaelispor'da Dimitris Kolovos'un sözleşmesi feshedildi. Yeşil-siyahlıların kadrosunda yabancı futbolcu kalmadı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor'da takımda kalan son yabancı futbolcu Dimitris Kolovos ile de yollar ayrıldı. 29 yaşındaki Yunan yıldız, takıma geçtiğimiz sezon devre arasında katılmıştı. 14 kez yeşil-siyahlı formayı terleten Kolovos, 14 maçta 2 gollük katkı sağlamıştı. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Yunan orta saha oyuncusu, sezon başından beri Körfez Brunga Tesisleri'nde kalıyordu. Kocaelispor'un 2. Lig statüsü gereği yabancı oyuncu bulunduramamasından dolayı yollar ayrılmak zorunda kaldı. Kolovos ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.

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