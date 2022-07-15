Mert Nobre Çorum'da

TFF 2. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Çorum FK, takımın başına Mert Nobre'yi getirdi. Son olarak Altay'da görev yapan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
TFF 2. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Çorum FK, takımın başına Mert Nobre'yi getirdi. Son olarak Altay'da görev yapan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Uzun yıllar Türkiye'de top koşturan Nobre, antrenörlük kariyerine de ülkemizde start vermişti.