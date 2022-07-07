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TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 15:26
TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi

TFF 2. Lig, 28 Ağustos'ta başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı 15 Ocak 2023'te başlayacak ve normal sezon, 29 Nisan 2023'te sona erecek.

İLK HAFTA KARŞILAŞMALARI

BEYAZ GRUP

İnegölspor-Bayburt Özel İdare

Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu

Bitexen Düzcespor-Ankaraspor

Menemenspor-Esenler Erokspor

Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler

Arnavutköy Belediyespor-Sivas Belediyespor

Şanlıurfaspor-Çorum FK

Somaspor-Batman Petrolspor

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Afjet Afyonspor

Bursaspor - Bay

KIRMIZI GRUP

Adıyaman FK-1461 Trabzon

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor

Silahtaroğlu Vanspor-Pazarspor

İskenderunspor-Balıkesirspor

Diyarbekirspor-Uşakspor

Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928

Etimesgut Belediyespor-Sarıyer

GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor

Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor

Kocaelispor-Weecoins Kırklarelispor

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