Haberler TFF 2. Lig Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınalancak? | TFF 2. Lig Play-off

Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınalancak? | TFF 2. Lig Play-off

TFF 2. Lig play-off final maçında heyecan devam ediyor. Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınalancak?

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 14:00
Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınalancak? | TFF 2. Lig Play-off

Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçını izlemek için tıklayınız...

TFF 2. Lig'de heyecan dorukta... Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınalancak?

KARACABEY BELEDİYESPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINALANCAK?

Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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