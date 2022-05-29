Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınalancak? | TFF 2. Lig Play-off

Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçını izlemek için tıklayınız...

TFF 2. Lig'de heyecan dorukta... Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınalancak?

KARACABEY BELEDİYESPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINALANCAK?

Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.