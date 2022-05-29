Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 sezonu Spor Toto 2. Lig play-off finalinde rakibi TECO Karacabey Belediyespor'u mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan 2021-2022 sezonu Spor Toto 2. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Bodrumspor'a mücadele edeceği Spor Toto 1. Lig'de başarılar diliyor, TECO Karacabey Belediyespor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."