Heyecan başlıyor

TFF 2. Lig'de play-off mücadeleleri bugün başlıyor. Gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan ve playoff oynamaya hak kazanan takımlar, Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım olabilmek için mücadele edecek. Çift devreli lig müsabakaları sonunda çeyrek finali geçenler yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki grubun yarı final eşleşmesinde tur atlayanlar final müsabakasında karşılaşacak. Ayrıca 3. Lig'de de play-off'lar start alacak.

PLAY-OFF BEYAZ GRUP

20.00 Tarsus İY-Amed Sportif

20.00 Isparta 32 Spor-Karacabey

PLAY-OFF KIRMIZI GRUP

16.00 Bayburt Öİ-1461 Trabzon

16.00 Sivas Bld-Bodrum