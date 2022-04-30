Serik Belediyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğun bir numaralı favorisi Sakaryaspor, kırılma maçlarından birini Antalya temsilcisi Serik Belediyespor ile oynayacak. Yeşil-Siyahlılar, bu maçı kazanmaları halinde; veya Bodrumspor'un yenilgi alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer bir deyişle, TFF 1. Lig'e Play-Off oynamaksızın, doğrudan yükselen taraf olacak. Peki, Serik Belediyespor Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dahası, Sakarya maçının nerede oynanacağı da merak edilenler arasında. İşte, Yeşil-Siyahlıların iple çekilen Serik maçının ilk bilgileri...

SERİK BELEDİYESPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Serik Belediyespor ile Sakaryaspor arasındaki TFF 2. Lig Kırmızı Grup kaderini belirleyecek müsabaka, 24 Nisan Pazar günü saat 15.00'te oynanacak. Sakarya, deplasmanda puan veya puanlarla ayrılmak için; Serik'te ligi en iyi noktada bitirebilmek için mücadele edecek.

SERİKSPOR SAKARYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya temsilcisi Serikspor ile Sakarya takımlarının oynayacağı maç, Sakarya'nın yerel televizyon kanalı TV264 üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca, TV264'ün internet sitesinde de maç yayını yapılıyor. Yani, futbolseverler bu karşılaşmayı sadece uydudan değil, internetten de takip edebilir.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Yusuf Aydın

Muhammed Yıldız

Tuncay Ercan

Murat Ercan

SAKARYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Son olarak Turgutluspor'u evinde ağırlayan ve 3-0 galip gelen Sakaryaspor, Serik Belediyespor maçı için deplasmana gidecek. Bu müsabaka, Antalya'nın Serik ilçesindeki İsmail Ogan Stadyumu'nda oynanacak.