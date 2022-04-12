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TFF 2. Lig'de şike bilmecesi! Diyarbekirspor kalecisi bilerek gol yeme şüphesiyle kadro dışı kaldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'da forma giyen kaleci Atakan Akyol'un, Serik Belediyespor ile oynanan karşılaşmalarda yediği golleri şüpheli bulan Diyaberkirspor yönetimi, resmi hesap üzerinden yaptığı açıklama ile oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 16:50
TFF 2. Lig'de şike bilmecesi! Diyarbekirspor kalecisi bilerek gol yeme şüphesiyle kadro dışı kaldı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbekirspor, 10 Nisan 2022'de Serik Belediyespor'a konuk oldu. Ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Diyarbekirspor'dan resmi açıklama yapılarak kalecilerinin kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 10 Nisan'da Serik Belediyespor ile oynadıkları maçla ilgili bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Ligin 2. yarısında takımımıza katılan kalecimiz Atakan Akyol'un, yediği 2 golün şüpheli olması ve disiplinsiz hareketleri neticesinde kadro dışı bırakılması kararı alınmıştır.

Konuyla ilgili gerekli takibimiz, araştırmamız devam etmekle beraber, ilgili makamlarda hukuki süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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