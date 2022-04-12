TFF 2. Lig'de şike bilmecesi! Diyarbekirspor kalecisi bilerek gol yeme şüphesiyle kadro dışı kaldı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbekirspor, 10 Nisan 2022'de Serik Belediyespor'a konuk oldu. Ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Diyarbekirspor'dan resmi açıklama yapılarak kalecilerinin kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 10 Nisan'da Serik Belediyespor ile oynadıkları maçla ilgili bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Ligin 2. yarısında takımımıza katılan kalecimiz Atakan Akyol'un, yediği 2 golün şüpheli olması ve disiplinsiz hareketleri neticesinde kadro dışı bırakılması kararı alınmıştır.

Konuyla ilgili gerekli takibimiz, araştırmamız devam etmekle beraber, ilgili makamlarda hukuki süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.